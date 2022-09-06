Як правильно стерилізувати банки парою: точний час для різного об'єму

Щоб закатка не бомбажила і була абсолютно безпечною, важливо правильно підготувати банки.

Час зимових заготовок у розпалі. Раніше "Телеграф" уже розповідав, як можна стерилізувати банки для консервації у мікрохвильовій печі. Це один із найшвидших і найпростіших способів обробки банок.

Але що робити, якщо такого гаджета на кухні не виявилося, а закатувати все одно потрібно? Існує ще один безпечний і не надто складний спосіб знезараження скляних ємностей — обробка банок парою.

Щоб ваша консервація не зіпсувалася, не вибухнула і добре зберігалася весь зимовий сезон, важливо витримати належний час стерилізації.

Як стерилізувати банки за допомогою пари

Перед тим, як піддавати банки впливу гарячої температури, обов’язково перевірте їх на цілісність. Важливо, щоб на склі не було шорсткості, сколів чи тріщин. Для обробки банок порою закип’ятіть каструлю з водою, а зверху встановіть металеву решітку. Помістіть на решітку банки догори дном. Будьте обережні, щоб не обваритися гарячою парою. Після обробки зніміть банки і поставте на чистий сухий рушник також догори дном.

Скільки потрібно стерилізувати банки парою

дрібним банкам достатньо побути під парою 6-8 хвилин;

банки об’ємом 1-2 л мають пропаритись 10-15 хвилин;

банки 3 л і більше мають оброблятися 20-25 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та просто очистити різні овочі в домашніх умовах. Також ми пропонували простий рецепт овочевої закатки, за яким можна заготовити найсмачніше асорті на зиму.