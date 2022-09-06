Як правильно стерилізувати банки парою: точний час для різного об'єму
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Щоб закатка не бомбажила і була абсолютно безпечною, важливо правильно підготувати банки.
Час зимових заготовок у розпалі. Раніше "Телеграф" уже розповідав, як можна стерилізувати банки для консервації у мікрохвильовій печі. Це один із найшвидших і найпростіших способів обробки банок.
Але що робити, якщо такого гаджета на кухні не виявилося, а закатувати все одно потрібно? Існує ще один безпечний і не надто складний спосіб знезараження скляних ємностей — обробка банок парою.
Щоб ваша консервація не зіпсувалася, не вибухнула і добре зберігалася весь зимовий сезон, важливо витримати належний час стерилізації.
Як стерилізувати банки за допомогою пари
- Перед тим, як піддавати банки впливу гарячої температури, обов’язково перевірте їх на цілісність. Важливо, щоб на склі не було шорсткості, сколів чи тріщин.
- Для обробки банок порою закип’ятіть каструлю з водою, а зверху встановіть металеву решітку.
- Помістіть на решітку банки догори дном. Будьте обережні, щоб не обваритися гарячою парою.
- Після обробки зніміть банки і поставте на чистий сухий рушник також догори дном.
Скільки потрібно стерилізувати банки парою
- дрібним банкам достатньо побути під парою 6-8 хвилин;
- банки об’ємом 1-2 л мають пропаритись 10-15 хвилин;
- банки 3 л і більше мають оброблятися 20-25 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та просто очистити різні овочі в домашніх умовах. Також ми пропонували простий рецепт овочевої закатки, за яким можна заготовити найсмачніше асорті на зиму.