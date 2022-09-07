Як повернути шторці для ванної первісний вид: копійчаний засіб, який легко впорається з жовтизною та брудом

Щоб випрати шторку для ванної кімнати, потрібно спочатку сходити в аптеку.

Шторка у ванній кімнаті – це не тільки захист від розбризкування води, але й важливий декоративний елемент кімнати. А оскільки цей предмет найчастіше контактує з водою, мильними та косметичними засобами, то на його поверхні утворюється мильний наліт і може з’явитися пліснява. Також згодом шторка може жовтіти, що робить її не дуже красивою.

Тому чищення цих предметів в жодному разі не можна нехтувати, пише Ukr.Media. Щобільше, щоб повернути шторці первісний вигляд не потрібні особливі зусилля та кошти, адже досвідчені господині знайшли економніший спосіб.

Як повернути шторкам у ванній колишній вигляд

Найпростіший, а головне копійчаний засіб, який може допомогти впоратися з цією проблемою, — це перекис водню (3%). Щоб приготувати мийний засіб, потрібно змішати перекис та воду в рівних пропорціях, а потім замочити шторку у цьому розчині.

Після неї потрібно відправити в прання, і добре сполоснути після її завершення. Як результат — від бруду та жовтизни не залишиться жодного сліду.

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