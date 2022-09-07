Що потрібно зробити з авокадо, щоб воно дозріло: лайфхак працює за 2 хвилини

Є кілька способів допомогти авокадо стати стиглим

Плодовий фрукт авокадо, який багатий на корисні вітаміни, улюблений інгредієнт для дуже багатьох страв. Найважче при виборі авокадо знайти той плід, який уже став м’яким, але не встиг перезріти. Часто ж ми вибираємо твердіші плоди, сподіваючись, що в домашніх умовах авокадо "дійде до кондиції".

Як пише видання Express, є простий спосіб, який прискорить дозрівання авокадо і воно стане стиглим буквально за 2 хвилини, після чого фрукт буде готовий до вживання. Все, що знадобиться для лайфхака, авокадо та мікрохвильова піч.

Найкраще цей трюк працює тільки з майже дозрілими фруктами, а не з такими твердими, що через них можна зламати зуби. Перший крок – розрізати авокадо навпіл, а потім видалити кісточку. Далі ви повинні загорнути кожну половинку в поліетиленову плівку, яку можна використовувати в мікрохвильовій печі. Тепер розігрійте авокадо на високій потужності протягом двох хвилин. Дайте йому охолонути. Все ще у плівці помістіть загорнуті половинки під холодну воду. Розгорніть авокадо та використовуйте на свій розсуд.

Ще один метод, який прискорить дозрівання авокадо, працює не так швидко, але є не менш ефективним. Просто покладіть авокадо в холодильник поруч із бананом або яблуком: у такій компанії плід стане стиглим швидше. Або ж помістіть авокадо та яблуко у паперовий пакет і проткніть його в кількох місцях: через 72 години плід стане ідеально стиглим.

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