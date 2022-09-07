Без хлібниці та холодильника: лайфхак, який допоможе зберегти хліб м’яким і свіжим

Зробити так, щоб хліб не черствів, дуже легко

Деякі лайфхаки для їжі можуть не лише прискорити процес дозрівання фруктів чи овочів, наприклад, авокадо, а й продовжити термін придатності певних продуктів. Багато хто з нас зберігає хліб у хлібниці, але насправді традиційна металева хлібниця — найгірше місце, якщо хочете, щоб він залишався свіжим.

Місце для зберігання хліба слід підбирати правильно. І тоді випічка довго залишатиметься м’якою, пишною і смачною. Лайфхак, завдяки якому хліб не черствітиме, публікує видання Express.

Зберігати хліб не варто не лише у хлібниці. Дехто ховає його в холодильник, але це теж погана ідея. Так кристалізуються молекули крохмалю, внаслідок чого хліб ще швидше псується і втрачає смак. Найкраще місце зберігання хліба поза холодильником і хлібницею — тканинний мішечок. На відміну від поліетиленового пакету він довше збереже свіжість.

Ще один спосіб довше зберегти хліб свіжим, розмістити поряд з ним стебло свіжої селери. Вважається, що хліб вбирає вологу із селери, що запобігає його висиханню.

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