Як використовувати лак для нігтів не лише для нігтів: фарбуємо, клеїмо і навіть штопаємо
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Лак для нігтів принесе багато користі в будинку, якщо знати, як його можна використовувати: ТОП-10 креативних ідей.
Лак для нігтів традиційно використовується для прикраси жіночих рук. Але ця унікальна міцна і в’язка речовина може принести чималу користь у побуті.
"Телеграф" поділиться з вами цікавими лайфхаками, як можна застосовувати звичайний лак для ремонту, поміток, прикраси, шиття у побутових ситуаціях, коли під руками не виявилося потрібних інструментів, зате в жіночій сумочці завалявся флакончик лаку.
Як застосовувати лак із користю: лайфхаки
- Безбарвний лак стане в нагоді в якості ламінуючої речовини, щоб важливі написи не стиралися з часом.
- За допомогою лаку можна непомітно зупинити стрілку на жіночих колготах.
- Крапля безбарвного лаку допоможе гудзику, що відривається, протриматися на одязі, поки ви не дістанетеся до нитки з голкою.
- Також лак стане у нагоді для прикрашання одягу стразами і блискітками — він непомітний, але міцно тримає.
- Не потрапляєте ниткою в голку? Змастіть її кінчик лаком і зітріть надлишки.
- Щоб кінці шнурків не розсатувались, змастіть їх лаком для нігтів.
- Набридло плутатися в однакових проводках? Позначте їх різнобарвним лаком.
- Лаком потрібного кольору можна замаскувати подряпини і потертості, підклеїти нитку, що стирчить, або кріплення на взутті.
- Аналогічно лак допоможе приховати дрібні відколи та подряпини на лакованих меблях і паркеті.
- Щоб на світлих площинах у ванній не залишалися сліди іржі, змастіть лаком для нігтів денце металевих флаконів.
Раніше Телеграф ділився практичними ідеями, як можна використовувати зубочистки в будинку не за прямим призначенням. Також дізнайтеся, чому кухонні губки різного кольору і як правильно їх використовувати.