Як використовувати лак для нігтів не лише для нігтів: фарбуємо, клеїмо і навіть штопаємо

Лак для нігтів принесе багато користі в будинку, якщо знати, як його можна використовувати: ТОП-10 креативних ідей.

Лак для нігтів традиційно використовується для прикраси жіночих рук. Але ця унікальна міцна і в’язка речовина може принести чималу користь у побуті.

"Телеграф" поділиться з вами цікавими лайфхаками, як можна застосовувати звичайний лак для ремонту, поміток, прикраси, шиття у побутових ситуаціях, коли під руками не виявилося потрібних інструментів, зате в жіночій сумочці завалявся флакончик лаку.

Як застосовувати лак із користю: лайфхаки

Безбарвний лак стане в нагоді в якості ламінуючої речовини, щоб важливі написи не стиралися з часом. За допомогою лаку можна непомітно зупинити стрілку на жіночих колготах. Крапля безбарвного лаку допоможе гудзику, що відривається, протриматися на одязі, поки ви не дістанетеся до нитки з голкою. Також лак стане у нагоді для прикрашання одягу стразами і блискітками — він непомітний, але міцно тримає. Не потрапляєте ниткою в голку? Змастіть її кінчик лаком і зітріть надлишки. Щоб кінці шнурків не розсатувались, змастіть їх лаком для нігтів. Набридло плутатися в однакових проводках? Позначте їх різнобарвним лаком. Лаком потрібного кольору можна замаскувати подряпини і потертості, підклеїти нитку, що стирчить, або кріплення на взутті. Аналогічно лак допоможе приховати дрібні відколи та подряпини на лакованих меблях і паркеті. Щоб на світлих площинах у ванній не залишалися сліди іржі, змастіть лаком для нігтів денце металевих флаконів.

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