Один простий трюк очистить кран від вапняного нальоту: потрібний 1 інгредієнт

Засіб, який вам знадобиться, вже є у вас вдома

Вапняний накип може бути непривабливим і його дуже важко видалити, особливо навколо кранів і раковин. На щастя, є простий спосіб вирішити цю проблему, й навіть не доведеться терти і шкребти відкладення. Та й засіб, який вам потрібний, легко знайдеться в будинку.

Про лайфхак з видалення вапняного нальоту з кранів і змішувачів пише видання Express. Оцет, як відомо, один із найефективніших способів видалення вапняного нальоту у ванній, допоможе він досягти чистоти й у випадку з кранами. Треба лише провернути нехитрий трюк.

Для цього лайфхака вам знадобиться оцет, тканинна ганчірка та ємність із водою. Додайте оцет у миску з водою, опустіть тканину, оберніть нею кран і залиште на 30 хвилин. Після цього зніміть ганчірку та протріть забруднену ділянку: плями легко зійдуться навіть без відтирання.

Весь секрет у тому, що оцет — відмінний натуральний розчин для чищення завдяки його кислотному складу, який відмінно розчиняє стійкі плями вапняного нальоту.

Лайфхак із очищення крана за допомогою оцту перевірив користувач @cleanfreakpro у TikTok. Відео показує, як легко та швидко працює трюк: плями від накипу зійшли з крана, ніби їх там ніколи й не було.

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