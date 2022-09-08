Що потрібно зробити з бананами, щоб вони не чорніли: зручний лайфхак

При зберіганні бананів необхідно врахувати один важливий момент

Багато харчових лайфхаків полегшують нам життя. Наприклад, незвичайний спосіб, який прискорить дозрівання авокадо. У випадку ж з бананом найчастіше потрібно запобігти його перезріванню та почорнінню. Зовсім цього уникнути не вийде, та один прийом значно сповільнить цей процес.

Як пише видання Express, при правильному зберіганні банан не почорніє надто швидко. Все, що потрібно для лайфхака, харчова плівка. Вам лише треба загорнути в неї певну частину банана, щоб зберегти його свіжим і красивим як мінімум на тиждень.

Так, виконайте кілька простих кроків:

Відокремте всі банани один від одного. Потім оберніть кожне бананове стебло (тобто верхівку фрукта) поліетиленовою плівкою.

Це уповільнює вироблення етилену та зберігає банани свіжими протягом семи днів.

Також може допомогти холодильник. Охолодження бананів у холодильнику допоможе запобігти їх подальшому дозріванню. Навіть якщо шкірка почорніє, фрукт, швидше за все, все ще можна буде їсти. А якщо ваш банан очищений від шкірки, то збризкайте його зверху лимонним соком, щоб запобігти дозріванню.

Якщо раптом вам потрібно прискорити процес дозрівання бананів, просто закиньте їх в духовку на 15 хвилин при температурі 350 градусів.

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