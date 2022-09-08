Відіпреться навіть жуйка і лак для нігтів: 3 простих засоби, які "врятують" ваш одяг від плям

Видалити серйозні плями на одязі допоможуть досить несподівані інгредієнти

Жувальна гумка, лак для нігтів, косметика та інші речі можуть залишати на одязі стійкі плями, які досить складно вивести. Не поспішайте викидати улюблені речі, якщо не вдалося вивести пляму після прання у пральній машині. Як і у випадку з видаленням слідів від поту, на допомогу прийдуть підручні засоби.

Про лайфхак, який допоможе відіпрати серйозні плями з улюблених речей, пише видання Express. Вам знадобляться, як би дивно не звучало, майонез, сік лимона та спирт. Тобто можна обійтися без великих витрат і використання агресивної "хімії".

Так, лимонний сік рекомендується застосовувати, якщо потрібно вивести сліди від жуйки. Що потрібно зробити:

Замочіть одяг у лимонному соку та тупим краєм ножа зіскребіть надлишки жувальної гумки. Негайно випрайте одяг у пральній машині, щоб лимонний сік не змінив колір вашого одягу.

В якості альтернативи, для темного кольору, ви також можете використовувати майонез. Тут справи ще простіше: утріть ложку майонезу в предмет одягу, і жуйка просто відклеїться.

Якщо ви коли-небудь розливали лак для нігтів на одяг або диван, то знаєте, що позбутися його практично неможливо. Замість довгих і трудомістких спроб зіскребти лак із поверхні, переверніть простий лайфхак. Для цього потрібно:

Забрати надлишки лаку для нігтів тупим краєм предмета, наприклад, ложки. Промокніть уражену ділянку тканиною та спиртом, поки пляма не вбереться. Потім видаліть залишки, виправши одяг з милом і теплою водою. Тільки після цього можете відправити річ у пральну машину.

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