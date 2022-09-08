Як прибрати неприємний запах часнику: три найдієвіші поради

Часник покращує смак їжі, але псує запах із рота: як його позбутися

Багато страв у своїй рецептурі містять часник. Це чудова пряність, яка додає яскравого аромату як у сирі заготівлі, так і у вже приготовані закуски.

Але якщо ви із задоволенням наїлися часнику, то для оточуючих ваша трапеза навряд чи принесе багато радості. Вся справа в його специфічному запаху, який поширюється довкола вас шлейфом. "Телеграф" знайшов кілька надійних дієвих способів, як можна видалити часниковий запах, і при цьому не позбавляти себе смачних та улюблених гострих страв.

Як видалити запах часнику: лайфхаки

Найкраще стійкий часниковий аромат нейтралізує м’ята. У цій рослині міститься велика кількість фенольних сполук. Вони й прибирають неприємний перегар. Просто пожуйте свіжий лист м’яти або випийте м’ятний чай.

Свіжі яблука також чудово борються із запахом часнику з рота. Для надійності з’їжте одне яблуко до обіду, а інше після поїдання часнику. Цей спосіб надійно нейтралізує часникове амбре.

Лимон та апельсин добре справляються із проблемою яскравого часникового запаху. Це відбувається за рахунок того, що цитрусові мають більш яскравий та виражений аромат, здатний відволікти увагу на себе.

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