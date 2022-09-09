Брудні шкарпетки знову стануть білими: забутий, але дуже ефективний спосіб прання

Найпростіший спосіб, який здивує вас своєю ефективністю.

Білі шкарпетки — це незамінний аксесуар у гардеробі кожної людини, яка допомагає своєму "господарю" виглядати стильно і "дорого", при цьому не витрачавши "всі гроші світу". Однак є маленька проблемка — білі шкарпетки дуже швидко замазуються і дуже складно відіпрати. Але якщо знати один лайфхак, то можна з легкістю відбілити одяг, і навіть шкарпетки, навіть зі старими плямами.

Як зазначає prostoway, після появи пральних машинок про цей спосіб практично забули. Однак оскільки брудні білі шкарпетки не завжди "піддаються" пральні, час цей метод згадувати, або ж тільки знайомитися з ним.

Як відбілити брудні шкарпетки

Візьміть каструлю, бажано яка вже не використовується для приготування їжі, і влийте в неї близько літра води та поставте її нагріватись. Потім додайте пару ложок солі та будь-якого прального порошку, і все це ретельно перемішайте.

Після того, як сіль розтане, зніміть розчин з вогню, і покладіть у нього брудні шкарпетки. Залишіть їх на пів години, а потім випрати, бажано вручну, і відправляйте сушитися.

Якщо шкарпетки дуже брудні, то в розчині їх краще потримати довше. Також для посилення ефективності розчину, можна додати трохи більше порошку.

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