Без харчової плівки і фольги: як зберігати сир, щоб він довго не засихав і не пліснявів

Є лише кілька правил, які допоможуть залишатися сиру свіжим і смачним

Так звані фудхаки дуже полегшують наше життя. Наприклад, лише одне правило допоможе зберегти хліб м’яким і пишним без хлібниці та холодильника. Ще один продукт – сир – теж смачніший, коли він свіжий і не засохлий. Якщо ви хочете, щоб сир довго залишався смачним, зберігайте його правильно.

Про лайфхаки, які допоможуть зберегти сир без цвілі та сухої кірки, пише видання Express. Для сиру є найбільш підходяще місце в холодильнику та кілька видів упаковки. Є лише кілька простих правил для того, щоб продукт довго не псувався.

Щодо твердого сиру, то загорнутий шматок сиру може зберігатися в холодильнику протягом декількох тижнів. При правильній упаковці й зберіганні при низькій температурі дозрівання сиру сповільнюється, тому він зберігається довше. Якщо температура холодильника трохи висока, термін його служби буде коротшим.

Тут буде дуже доречним один лайфхак, який допоможе знайти вдома альтернативу вощеному паперу для сиру (саме він дозволяє продукту "дихати", не даючи засохнути). Є два варіанти заміни:

пергамент, жиронепроникний папір.

Що потрібно зробити:

Якщо ви купили сир у пластиковій упаковці, викиньте її. Просто оберніть сир альтернативною упаковкою (пергаментом або жиронепроникним папером). Покладіть у холодильник (найбільш відповідне місце – дверцята).

Тоді як у харчову плівку або фольгу сир краще не загортати: так він "потітиме", що вплине на смак. Герметичний контейнер, до речі, також не найкращий варіант для тари. У ньому може утворюватися волога, але це призведе до плісняви. Але в такій коробці можна зберігати сири м’яких сортів, нарізані попередньо на слайси.

Є нюанс щодо того, де повинен зберігатися сир у холодильнику. Незважаючи на те, що ящики для фруктів є найхолоднішим місцем, слід зберігати сир у верхній частині дверцят холодильника, щоб запобігти його засиханню.

Зрештою, щоб продовжити термін зберігання сиру, можна його заморозити. Виконайте такі кроки:

Спочатку натріть сир. Помістіть у пакет для заморожування. Надалі використовуйте для соусу чи тостів.

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