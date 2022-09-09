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Кружки будуть, як нові: 3 дешеві продукти, які миттєво видалять сліди чаю

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Кава та чай можуть залишати негарні сліди на посуді
Кава та чай можуть залишати негарні сліди на посуді

Наліт із чашок легко прибрати, якщо знати "таємні" інгредієнти

Чай і кава – два напої, які дуже часто псують зовнішній вигляд кухлів і чашок через утворення нальоту. Якщо плями глибоко в’їдаються, то очистити посуд просто в мийці з миючим засобом досить складно. Тому доведеться вживати додаткових заходів.

Допоможуть повернути початковий вигляд чашкам і кружкам продукти, які знайдуться у кожному будинку. Йдеться про оцет, соду та сіль. Ці засоби стануть у нагоді не тільки для приготування страв, а й у прибиранні будинку. Про лайфхаки з очищення кухлів від чайного нальоту пише видання Express.

Щоб відмити плями від чаю на чашці за допомогою оцту, зробіть такі кроки:

  1. Наповніть кухоль наполовину окропом і додайте білий оцет.
  2. Замочіть на 10 хвилин, а потім змийте.

Ще один ефективний засіб для очищення — харчова сода, вона добре справляється з плямами. Лайфхак досить простий:

  1. Насипте соду в кухоль і зробіть пасту з невеликою кількістю теплої води.
  2. Потріть чашку, поки плями не зникнуть, а потім сполосніть.

Виявляється, сіль теж може допомогти впоратися із плямами від чаю на чашках. Також вам знадобиться лід. Що потрібно зробити:

  1. Насипте в кружку сіль і додайте лід.
  2. Загорніть кухоль у харчову плівку і струсіть.
  3. Потім промийте водою.

Раніше "Телеграф" поділився лайфхаком, який допоможе очистити від нагару та жиру будь-який посуд.

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#Чай #Чашки #Лайфхак