Кружки будуть, як нові: 3 дешеві продукти, які миттєво видалять сліди чаю
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Наліт із чашок легко прибрати, якщо знати "таємні" інгредієнти
Чай і кава – два напої, які дуже часто псують зовнішній вигляд кухлів і чашок через утворення нальоту. Якщо плями глибоко в’їдаються, то очистити посуд просто в мийці з миючим засобом досить складно. Тому доведеться вживати додаткових заходів.
Допоможуть повернути початковий вигляд чашкам і кружкам продукти, які знайдуться у кожному будинку. Йдеться про оцет, соду та сіль. Ці засоби стануть у нагоді не тільки для приготування страв, а й у прибиранні будинку. Про лайфхаки з очищення кухлів від чайного нальоту пише видання Express.
Щоб відмити плями від чаю на чашці за допомогою оцту, зробіть такі кроки:
- Наповніть кухоль наполовину окропом і додайте білий оцет.
- Замочіть на 10 хвилин, а потім змийте.
Ще один ефективний засіб для очищення — харчова сода, вона добре справляється з плямами. Лайфхак досить простий:
- Насипте соду в кухоль і зробіть пасту з невеликою кількістю теплої води.
- Потріть чашку, поки плями не зникнуть, а потім сполосніть.
Виявляється, сіль теж може допомогти впоратися із плямами від чаю на чашках. Також вам знадобиться лід. Що потрібно зробити:
- Насипте в кружку сіль і додайте лід.
- Загорніть кухоль у харчову плівку і струсіть.
- Потім промийте водою.
Раніше "Телеграф" поділився лайфхаком, який допоможе очистити від нагару та жиру будь-який посуд.