Як позбутися жовтизни на пластику за 10 хвилин: найпростіший спосіб з одним аптечним засобом

Жовтизну із пластикової поверхні прибирає "на ура"

З проблемою пожовклого пластику на вимикачах, розетках, холодильниках, вікнах та дверях, кондиціонерах стикаються абсолютно всі. Це може статися через вплив сонячних променів, неналежний догляд, або через те, що виробник заощадив на деталях.

Прибрати жовтизну може не кожне мийне. Але, виявляється, з цією проблемою може чудово впоратися простий копійчаний засіб, який продається в будь-якій аптеці — це димексид, пише lemurov.

Як позбутися жовтизни на пластику

Одягаємо одноразові рукавички. Наносимо димексид на ватний диск і протираємо пожовклу поверхню. Через кілька хвилин протираємо оброблену поверхню вологою серветкою, потім витираємо насухо.

Радимо спочатку використовувати димексид на невеликій ділянці пластику в непомітному місці — це допоможе уникнути казусів.

Раніше "Телеграф" писав, як відбілити ванну — ефективні способи для чавунної, сталевої та акрилової ванн.