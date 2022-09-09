Як почистити чайник без оцту: 1 незвичайний інгредієнт, який легко видаляє вапняний наліт
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Досить несподіваний, але ефективний лайфхак миттєво вирішить проблему з накипом у чайнику
Чайник потрібно регулярно очищати, щоб позбавитися вапняних відкладень, що ховаються всередині. Найчастіше для очищення чайника використовують лимонну кислоту чи звичайний оцет. Але можна обійтися і без них, є не менш ефективний інгредієнт.
Як пише видання Express, підтримка чистоти в чайнику не тільки запобігає вапняному нальоту, але й допомагає підтримувати ефективність приладу, що економить енергію. Є багато предметів домашнього вжитку, які можна використовувати для глибокого очищення накипу, і вони не створюватимуть неприємного запаху, як у випадку з оцтом.
Все, що вам знадобиться для лайфхаку – кока-кола. Крім того, що кока-кола є популярним газованим напоєм, вона також напрочуд добре бореться з вапняним нальотом, особливо в чайниках. Потрібно 500 мл коричневої солодкої рідини, щоб приготувати засіб, що очищає.
Що потрібно зробити, щоб очистити чайник від накипу:
- Залишіть кока-колу в приладі приблизно на півгодини, за цей час вона роз’їсть вапняні відкладення.
- Промийте чайник кілька разів.
Зазначимо, що на відміну від інших методів, нагрівати рідину настійно не рекомендується, оскільки це може погіршити проблему. Ніколи не кип’ятіть кока-колу в чайнику — безалкогольний напій містить велику кількість цукру, який після випаровування води може прилипнути до стінок сосуду.
Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких підручних засобів можна випрати глибокі плями з одягу. Лайфхак впорається навіть зі слідами від жувальної гумки та лаку для нігтів.