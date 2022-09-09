Як почистити чайник без оцту: 1 незвичайний інгредієнт, який легко видаляє вапняний наліт

Досить несподіваний, але ефективний лайфхак миттєво вирішить проблему з накипом у чайнику

Чайник потрібно регулярно очищати, щоб позбавитися вапняних відкладень, що ховаються всередині. Найчастіше для очищення чайника використовують лимонну кислоту чи звичайний оцет. Але можна обійтися і без них, є не менш ефективний інгредієнт.

Як пише видання Express, підтримка чистоти в чайнику не тільки запобігає вапняному нальоту, але й допомагає підтримувати ефективність приладу, що економить енергію. Є багато предметів домашнього вжитку, які можна використовувати для глибокого очищення накипу, і вони не створюватимуть неприємного запаху, як у випадку з оцтом.

Все, що вам знадобиться для лайфхаку – кока-кола. Крім того, що кока-кола є популярним газованим напоєм, вона також напрочуд добре бореться з вапняним нальотом, особливо в чайниках. Потрібно 500 мл коричневої солодкої рідини, щоб приготувати засіб, що очищає.

Що потрібно зробити, щоб очистити чайник від накипу:

Залишіть кока-колу в приладі приблизно на півгодини, за цей час вона роз’їсть вапняні відкладення. Промийте чайник кілька разів.

Зазначимо, що на відміну від інших методів, нагрівати рідину настійно не рекомендується, оскільки це може погіршити проблему. Ніколи не кип’ятіть кока-колу в чайнику — безалкогольний напій містить велику кількість цукру, який після випаровування води може прилипнути до стінок сосуду.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою яких підручних засобів можна випрати глибокі плями з одягу. Лайфхак впорається навіть зі слідами від жувальної гумки та лаку для нігтів.