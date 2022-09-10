Усього один засіб поверне білизну речам, а також вирішить проблеми з плямами: "помічник" лежить у кожного в аптечці

Також цей засіб вирішить проблему з накипом.

Процес прання можна суттєво полегшити, якщо знати кілька ефективних лайфхаків та дешевих домашніх засобів, які допоможуть речам не вицвітати. Мало хто знає, але такі корисні "помічники" часто припадають пилом на кухонних полицях і навіть в аптечках.

Як повідомляє belnovosti, одним із подібних "чарівних" засобів є ацетилсаліцилова кислота або аспірин. Він дуже ефективний при пранні світлих і кольорових речей, а також добре справляється з плямами та накипом.

Як використовувати аспірин у побуті

Проти плям — аспірин відмінний і ефективний засіб для виведення плям. Розчиніть 6 таблеток аспірину в 5 л води і замочіть бруду в цьому розчині на кілька годин, а потім випрати звичним способом. Від плям не залишиться й сліду.

Як відбілювач — аспірин здатний повернути вашим речам колишній білий вигляд. Для цього кілька таблеток потрібно змішати з порошком для прання і засипати подібну суміш у машинку під час прання.

— аспірин здатний повернути вашим речам колишній білий вигляд. Для цього кілька таблеток потрібно змішати з порошком для прання і засипати подібну суміш у машинку під час прання. Проти накипу — три таблетки аспірину, змішані з кондиціонером, допоможуть вам позбутися накипу в пральній. Тільки проженіть машинку в режимі холодного прання без білизни.

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