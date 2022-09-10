Як за 10 хвилин почистити підошву білого взуття від бруду: забудьте про мило та полоскання

Розповідаємо, яким дешевим засобом почистити біле взуття без зусиль

Попри те, що підошва білих кросівок або іншого взуття виглядає досить стильно, в дощову осінь вона дуже легко і швидко брудниться. Із забрудненнями часто не справляються і спеціальні серветки, й інші засоби, що повинні відчищати таке взуття. Важливо знати, як ефективно відмити біле взуття, не зашкодивши й самому матеріалу.

На допомогу з очищення білої підошви взуття приходять два недорогі засоби — зубна паста та засіб для миття посуду. Про це пише belnovosti.

Як почистити білу підошву взуття

Змішуємо в ємності 1 ст. л. зубної пасти та 1 ст. л. будь-якого мийного засобу. Підсипаємо ½ ст. л. соди. Перемішуємо компоненти до стану рідкої пасти. Потім наносимо засіб на підошву. У такому вигляді залишаємо на 10-15 хв. Потім змиваємо суміш і насухо протираємо взуття.

Для кращого результату процедуру можна повторити, залишаючи засіб на підошві на 20 хвилин, або використати мурашину кислоту: наносимо її на ватний диск і протираємо підошву.

Раніше "Телеграф" писав, як зубна паста може впоратися із забрудненнями на плиті.