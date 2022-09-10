Легко прибирає жовтизну: економний спосіб, як повернути шторкам у ванній колишній вигляд

Засіб для чищення з 2 інгредієнтів можна приготувати за хвилину

Будь-які речі у ванній кімнаті постійно перебувають у контакті з вологою, тому не варто дивуватися, що згодом на них може з’явитися бруд, наліт та жовтизна. Позаяк буває важко впоратися із запотіванням дзеркала, так само нелегко позбутися забруднень на ванній шторці.

Щоб повернути шторці первісний вигляд, досвідчені господині використовують копійчаний спосіб, завдяки якому шторка легко очиститься від жовтизни, пише penciya.firenews. Це можна зробити в домашніх умовах і без особливих витрат.

Чим випрати шторку у ванній кімнаті

Нам знадобиться лише вода та перекис водню (3%). З’єднуємо інгредієнти в рівних пропорціях та замочуємо шторку у розчині. Чекаємо пів години, потім перемо шторку та споліскуємо.

До речі, перекис водню широко застосовується у побуті. Раніше "Телеграф" писав, як за допомогою аптечного засобу прибрати зеленку з одягу, а також з перекисом почистити пуховик.