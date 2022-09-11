Таропрогноз на 11 вересня 2022: виберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День обіцяє бути продуктивним та цікавим

Неділя, 11 вересня, у більшості видасться напрочуд радісною, може ознаменуватися змінами на краще і зародженням нового кохання.

Про це можна судити з розкладу карт Таро, який випав на цей день. Щоб дізнатися, що день приготував саме Вам, виберіть одну з карток на малюнку нижче:

Погляньте, що за карта це була:

Зліва направо — перевернута Башта, Туз жезлів, Лицар пентаклів

І знайдіть опис до Вашої карти нижче:

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернена Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у неділю Вам може супроводжувати успіх і з’явитися якісь гроші. Це чудовий день для прояву ініціативи.

Лицар пентаклів

Карта каже, що у неділю Ви зможете проявити свою професійну хватку. Завдяки працьовитості та наполегливості Ви зможете досягти поставленої мети, особливо в роботі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, яких знаків Зодіаку чекають гроші у вересні 2022 року.