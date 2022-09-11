Раковина буде як нова: рецепт домашньої очисної пасти з трьох інгредієнтів, які є в будь-якій оселі

Повернути білизну та блиск раковині можна за допомогою всього трьох копійчаних компонентів

Перш ніж вдатися до "хімії", щоб позбавитися від забруднень раковини, спробуйте скористатися одним засобом із натуральних компонентів.

Звести нанівець жирні розводи, плями та бруд можна за допомогою всього трьох інгредієнтів, пише cpykami. Зробити чудо-порошок своїми руками слід із простої харчової соди, солі та рідкого мила.

Чим почистити раковину

Готуємо домашню очисну пасту. Змішуємо 1 склянку харчової соди, 4 чайні ложки солі та половину склянки рідкого мила. Спресовуємо пасту.

Наносимо невелику кількість засобу на тверду губку і ретельно протираємо всю раковину. Після цього просто змиваємо засіб для чищення водою.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися засмічень у раковині. Для прочищення труб замість дорогої "хімії" можна використати один простий засіб.