Кросівки знову стануть білими: 1 підручний засіб, який чудово чистить взуття

Кросівки, які вицвіли чи посіріли, ще можна врятувати

Білі кросівки часто вбирають бруд і втрачають колір, якщо їх не чистити регулярно. Відправляти їх у пральну машину досить ризиковано, тому що при неправильному пранні кросівки можуть пошкодитися або деформуватися. Натомість спробуйте почистити білі кросівки за допомогою дешевого побутового засобу — зубної пасти.

Про лайфхак з чищення кросівок зубною пастою пише видання Express. Що важливо, цей продукт здатний очистити різні матеріали взуття, включаючи гуму і замшу. Все, що потрібно для лайфхака, власне зубна паста, стара щітка і губка. Для шнурків знадобиться трохи прального порошку.

Як очистити кросівки за допомогою зубної пасти:

Зніміть шнурки з кросівок і киньте їх у ємність або раковину. Залийте гарячою водою та додайте половину ковпачка прального порошку. Залишіть на півгодини, а потім висушіть. Очистіть кросівки за допомогою зубної щітки від бруду, піску та гравію з підошви. Використовуючи зубну щітку, нанесіть пасту на кросівок і почніть чистити по черзі всі ділянки кросівок. Використовуйте воду, якщо потрібно трохи розбавити зубну пасту до потрібної консистенції. Після того, як натерли пастою кросівки, залиште їх у такому вигляді на 10 хвилин. Зітріть пасту вологою губкою. Вона досить липка, тож на цей етап знадобиться час і зусилля. Якщо матеріал, з якого виготовлені кросівки, став вологим, то просушіть взуття. Зашнуруйте сухі кросівки.

Після цих нескладних маніпуляцій кросівки стануть значно чистішими, побіліють і повернуть колишній зовнішній вигляд. Більш того, завдяки цьому лайфхаку кросівки набувають приємного запаху, в тому числі ним просочується і внутрішня частина взуття.

Кросівки до та після чищення зубною пастою. Фото: express.co.uk

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