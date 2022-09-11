Як зберігати картоплю та моркву, щоб вони місяцями залишалися свіжими: суперпростий лайфхак

Картопля і морква можуть довго не псуватися, якщо знати пару нюансів

Багато овочів та фруктів можна зберігати у свіжому вигляді довше, ніж може здатися на перший погляд. Саме від способу зберігання продуктів, у тому числі різних видів сиру, залежить їхній термін придатності. Не виняток – картопля та морква.

Є кілька нюансів, про які варто знати кожному, якщо у вашому раціоні є картопля і морква. Овочі не засихатимуть або в’янитимуть, якщо правильно їх зберігати. Про лайфхаки, які допоможуть зберегти свіжість картоплі та моркви, пише видання Express.

Так, картопля, морква та інші коренеплоди зберігаються найдовше, якщо їх тримати у темряві. Тому слід зберігати овочі в мисці або контейнері, прибрати в кухонну шафу або ящик. Справа в тому, що картопля дуже чутлива до світла, особливо сонячного — через нього вона починає зеленіти.

Якщо вам потрібно зберегти свіжими продукти, що швидко псуються, то помічником стане простий інгредієнт — звичайна вода. Щоб морква не в’янула, зануріть її в крижану воду і витріть насухо — це допоможе овочу швидко оживитися.

Інший спосіб використання води — зберігати нарізані овочі, такі як морква та картопля, у воді в холодильнику. Так вони довше залишаються хрусткими й свіжими. Знайте, якщо морква стає м’якою, значить, вона зневоднена.

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