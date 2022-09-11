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Не тільки в пакеті: як зберігати зелень, щоб вона довго не в'янула

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зелень смачніша, коли свіжа
Зелень смачніша, коли свіжа

Петрушка та кріп можуть бути смачними навіть через кілька тижнів

Декілька простих правил зберігання овочів і фруктів, наприклад картоплі та моркви, можуть продовжити їх термін придатності. Зелень – не виняток. Дуже часто ми купуємо пучки петрушки, кропу чи базиліку, але не встигаємо з’їсти: трави жовтіють або стають зів'ялими.

Як пише видання Express, продовжити період зберігання зелені у свіжому та смачному вигляді допоможе один простий і дешевий лайфхак. Все, що вам потрібно, пакет із застібкою або пластиковий контейнер, а також паперовий рушник.

Є один менш відомий метод зберігання трав, який може довше зберігати їх свіжими та смачними в холодильнику. Що потрібно зробити:

  1. Заберіть гумки або пластикові стяжки, які скріплюють зелень.
  2. Промийте рослини під струменем холодної води.
  3. Викладіть зелень на чистий кухонний рушник, щоб вона висохла.
  4. Коли трави висохнуть, загорніть їх у вологий паперовий рушник і помістіть у багаторазовий пластиковий пакет або герметичну пластикову коробку.

Завдяки цьому простому методу зелень зберігатиметься у відмінному стані як мінімум три тижні. Варто додати, що це нормальний термін придатності петрушки, кропу, коріандру, м’яти, розмарину. А ось базилік, орегано, чебрець, шавлій можуть залишатися свіжими близько двох тижнів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати сир, щоб на ньому не утворювалася кірка. Для кожного ґатунку є свої невеликі правила.

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