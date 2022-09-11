Не тільки в пакеті: як зберігати зелень, щоб вона довго не в'янула

Петрушка та кріп можуть бути смачними навіть через кілька тижнів

Декілька простих правил зберігання овочів і фруктів, наприклад картоплі та моркви, можуть продовжити їх термін придатності. Зелень – не виняток. Дуже часто ми купуємо пучки петрушки, кропу чи базиліку, але не встигаємо з’їсти: трави жовтіють або стають зів'ялими.

Як пише видання Express, продовжити період зберігання зелені у свіжому та смачному вигляді допоможе один простий і дешевий лайфхак. Все, що вам потрібно, пакет із застібкою або пластиковий контейнер, а також паперовий рушник.

Є один менш відомий метод зберігання трав, який може довше зберігати їх свіжими та смачними в холодильнику. Що потрібно зробити:

Заберіть гумки або пластикові стяжки, які скріплюють зелень. Промийте рослини під струменем холодної води. Викладіть зелень на чистий кухонний рушник, щоб вона висохла. Коли трави висохнуть, загорніть їх у вологий паперовий рушник і помістіть у багаторазовий пластиковий пакет або герметичну пластикову коробку.

Завдяки цьому простому методу зелень зберігатиметься у відмінному стані як мінімум три тижні. Варто додати, що це нормальний термін придатності петрушки, кропу, коріандру, м’яти, розмарину. А ось базилік, орегано, чебрець, шавлій можуть залишатися свіжими близько двох тижнів.

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