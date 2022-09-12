Томатний сік можна не лише пити: як напій може допомогти під час прибирання на кухні

Від неприємного запаху в холодильнику не залишиться сліду.

Прибирання на кухні — це часто дуже затяжний процес, адже, крім того, що потрібно підмести, вимити підлогу і помити посуд, потрібно також "приділити увагу" всім робочим поверхням, а також техніці. І сьогодні ми хочемо відзначити прибирання в холодильнику, а саме те, як усунути неприємний запах з нього.

Варто зазначити, що холодильник — це одне з найпоширеніших джерел неприємного запаху на кухні, пише prostoway. Найчастіше подібний "аромат" каже, що якісь продукти чи страви вже зіпсувалися, і їх час викинути. Однак, на жаль, це не розв'язує проблему неприємного запаху в холодильнику. Що ж робити?

Як прибрати неприємний запах із холодильника

В принципі, це досить просте завдання, якщо знати кілька лайфхаків та хитрощів. Щобільше, це також допоможе значно заощадити, адже вам не потрібно буде бігати по магазинах та шукати потрібні кошти, які, до речі, можуть бути досить дорогими. Все що вам потрібно буде – це картопля та томатний сік.

Очистьте кілька картоплин, розріжте їх навпіл і розкладіть половинки в холодильнику різних полицях. На цьому все. Через деякий час овоч почне темніти, і тоді потрібно буде зрізати верхній шар, тим самим оновивши освіжувач.

Томатний сік можна використовувати як мийний засіб. Все, що потрібно зробити це обробити полиці соком та теплою водою. Цей засіб може впоратися навіть зі стійким неприємним запахом.

Нагадаємо, відмити холодильник до ідеальної чистоти можна за допомогою двох копійчаних засобів, які легко знайдуться на вашій кухні.

Раніше "Телеграф" розповів, за допомогою якого хитрощі можна прискорити процес розморожування холодильника. Замість кількох годин на розморожування піде лише 10 хвилин.