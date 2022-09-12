Як утримати в каструлі киплячу воду, щоб вона не збігла: дивовижний лайфхак

Вода закипить, спіниться, підніметься нагору, але більше не переллється через край каструлі.

Простий кухонний лайфхак, яким поділиться з вами "Телеграф", допоможе без проблем приготувати макарони, рис або бульйон, при цьому не проливши жодної краплі рідини з каструлі — і плита залишиться чистою.

Часто буває ситуація, коли під час приготування їжі вода закипає і піниться – господиня трохи прогавила, і піна норовить покинути межі каструлі. Існує найпростіший спосіб запобігти витіканню води з каструлі.

Чому збігає вода з каструлі

Крохмаль, що міститься у багатьох овочах чи крупах, розчиняється при нагріванні у воді. Потім на поверхні води утворюється піна, яка заважає евакуації бульбашок. При занадто сильному нагріванні води повітря в цих бульбашках починає давити на воду, що спричиняє переливи.

Що робити, щоб піна не виплескувалась із каструлі

Коли ви готуєте обід, і справа наближається до закипання, просто покладіть дерев’яну ложку або лопатку на каструлю з окропом. Ця хитрість убереже вас від того, що рідина втече з каструлі. Піна, досягаючи ложки, лопатиметься і осідатиме. Але будьте обережні, щоб ложка не була близько до вогню і не спалахнула!

Деревина – це матеріал, що слабо проводить і заважає рівномірному утворенню піни на всій киплячій поверхні. А тому кілька бульбашок зможуть пробитися крізь піну та луснути на відкритому повітрі. Таким чином, процес випаровування води дозволить піні опуститися.

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