Рус

Як утримати в каструлі киплячу воду, щоб вона не збігла: дивовижний лайфхак

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як утримати киплячу воду
Як утримати киплячу воду

Вода закипить, спіниться, підніметься нагору, але більше не переллється через край каструлі.

Простий кухонний лайфхак, яким поділиться з вами "Телеграф", допоможе без проблем приготувати макарони, рис або бульйон, при цьому не проливши жодної краплі рідини з каструлі — і плита залишиться чистою.

Часто буває ситуація, коли під час приготування їжі вода закипає і піниться – господиня трохи прогавила, і піна норовить покинути межі каструлі. Існує найпростіший спосіб запобігти витіканню води з каструлі.

Чому збігає вода з каструлі

Крохмаль, що міститься у багатьох овочах чи крупах, розчиняється при нагріванні у воді. Потім на поверхні води утворюється піна, яка заважає евакуації бульбашок. При занадто сильному нагріванні води повітря в цих бульбашках починає давити на воду, що спричиняє переливи.

Що робити, щоб піна не виплескувалась із каструлі

Коли ви готуєте обід, і справа наближається до закипання, просто покладіть дерев’яну ложку або лопатку на каструлю з окропом. Ця хитрість убереже вас від того, що рідина втече з каструлі. Піна, досягаючи ложки, лопатиметься і осідатиме. Але будьте обережні, щоб ложка не була близько до вогню і не спалахнула!

Деревина – це матеріал, що слабо проводить і заважає рівномірному утворенню піни на всій киплячій поверхні. А тому кілька бульбашок зможуть пробитися крізь піну та луснути на відкритому повітрі. Таким чином, процес випаровування води дозволить піні опуститися.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно стерилізувати банки парою: точний час для різного об'єму. Також дізнайтеся, як швидко та просто очистити різні овочі в домашніх умовах.

Теги:
#Вода #Приготування #Лайфхак