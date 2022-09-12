Щоб ідеально відчистити килим, варто озброїтися всього одним інструментом: проста хитрість

Найлегшого способу відчистити великі килими ви більше не знайдете

Чищення великих, важких килимів і паласів завжди викликає труднощі, особливо якщо ви збираєтеся їх приводити в порядок вручну. Спростити роботу з чищенням килимів зможе один простий інструмент.

Як пише cpykami, щоб ефективно позбутися бруду та шерсті на килимі, достатньо скористатися скребком для вікон (скла) і будь-яким мийним засобом (можна замінити на господарське мило).

Як відчистити килим у домашніх умовах

Змочуємо килим водою. Зверху розподіляємо мийний засіб. Скребком вибиваємо бруд із килима рухами у різні боки. Потім знову прополіскуємо килим водою. Сушимо. Після цього килим буде як новенький!

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