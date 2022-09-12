Як зберегти листя салату свіжим: простий лайфхак продовжить термін придатності до 30 днів

Салат може не в’янути довше, якщо правильно його зберігати

Дотримання простих правил при зберіганні продуктів, наприклад сирів, можуть істотно продовжити їх термін придатності. Це стосується і листя салату. Їх можна класти в холодильник, але краще не в пакеті, як багато хто звик.

Якщо правильно зберігати листя салату, то воно не зав’яне, залишатиметься свіжим, соковитим і смачним аж до 30 днів. Про лайфхак, який у цьому допоможе, пише видання Express. Все, що знадобиться для цього способу зберігання салату, напевно вже є у вашій кухонній шафі.

Лайфхак неймовірно простий у виконанні. Вам знадобиться лише одна річ – звичайна фольга, яку ви використовуєте у кулінарії. Що потрібно зробити, щоб листя салату довго зберігалося у хорошому стані: візьміть салат, загорніть його у фольгу, а потім помістіть у холодильник. Так листя залишатиметься хрустким і свіжим до 30 днів. Отже, не доведеться викидати зів'ялу зелень і витрачати гроші на свіжі продукти.

Варто додати, що краще тримати салат подалі від фруктів та овочів, які змусять його в’янути, таких як груші, авокадо, яблука й помідори.

Раніше "Телеграф" розповідав і про інші корисні харчові лайфхаки. Наприклад, хліб може довго зберігатися поза холодильником і хлібницею і не черствіти. Для цього потрібно провернути один простий трюк.