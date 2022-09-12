Як швидко прочистити каналізацію: три простих кроки – і проблеми як не було

Для лайфхака потрібні дешеві та доступні засоби

Через засмічення в раковині вода може повільно зливатись і навіть мати неприємний запах. На щастя, прочищення каналізації легко провести в домашніх умовах, не залучаючи дорогих фахівців. Все, що потрібно, знайдеться у вашій шафі.

Про лайфхак з прочистки каналізації пише видання Express. Є три саморобні методи, які допоможуть прочистити забиту каналізацію. Вам знадобляться окріп, сода, оцет і сіль.

Лайфхак №1 за допомогою харчової соди та оцту

Це два найефективніші натуральні засоби для чищення, які ви можете використовувати по всьому будинку. Що слід зробити: Змішайте одну третину чашки харчової соди з однією третиною чашки оцту, щоб створити засіб для розблокування засмічення. При змішуванні двох інгредієнтів вони повинні відразу ж почати шипіти, тому швидко виливайте суміш прямо в раковину. Залиште на годину або навіть на ніч для кращого ефекту. Потім промийте все це гарячою водою.

Реакція допоможе позбутися будь-яких засмічень та неприємних запахів, після чого її можна буде змити окропом. Оцет може діяти як дезінфікуючий засіб для знищення бактерій та вірусів.

Лайфхак №2 за допомогою окропу

При боротьбі із забитим зливом іноді все, що потрібно, це закип’ятити чайник, а потім вилити в каналізацію трохи окропу. Так, закип’ятіть у чайнику стільки води, скільки він вмістить. Потім повільно вилийте його в каналізацію в кілька прийомів, вичікуючи кілька секунд між кожним зливом.

Кип'яток проходитиме по трубах, розчиняючи будь-які перешкоди на своєму шляху. Як правило, це найшвидший і найпростіший спосіб розблокувати каналізацію.

Лайфхак №2 з сіллю і харчовою содою

Ваші кроки:

Змішайте півсклянки кухонної солі з півсклянки харчової соди. Вилийте в каналізацію, що засмічена. Залишіть на 10-20 хвилин. Залийте окропом.

Ці три інгредієнти, змішані разом, викличуть хімічну реакцію, яка має розчинити "проблему".

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