П’ять хвилин і все готово: як швидко помити чавунні батареї між секціями

Миття батарей може пройти набагато простіше та швидше, ніж здається на перший погляд.

Миття батарей, особливо чавунних, де є секції, — справа не з найпростіших, адже просто ганчіркою важко протерти все. Разом і виходить, що на вигляд батарея чиста, а от між секцій ховається багато пилу і бруду. Однак цю проблему можна легко вирішити, якщо знати невеликий лайфхак.

Ефективним методом, який впорався лише за 5 хвилин, поділилося видання belnovosti. Зазначається, що завдяки цьому лайфхаку батареї можна буде відмити, не докладаючи особливих зусиль.

Як помити чавунні батареї

Перш ніж приступати до миття батареї, приготуйте тазик або великий контейнер, місткість з пульверизатором, мило та пензлик для фарбування батареї. Всі ці інструменти знадобляться вам під час прибирання. Що робити далі:

Під батарею поставте таз чи контейнер.

Після цього в пляшці з пульверизатором зробіть мильну воду.

Потім побризкайте мильним розчином батарею і почистьте її пензлем для фарбування. Зазначимо, що вигнута ручка пензлика допоможе ретельно промити всю батарею, адже нею можна потрапити у важкодоступні місця.

Наприкінці побризкайте все чистою водою, щоби все змити.

Раніше "Телеграф" писав, як легко відмити жир у важкодоступних місцях газової плити.