Цей копійчаний інгредієнт відмиє до блиску будь-яку скляну поверхню: є на будь-якій кухні

Кукурудзяний крохмаль допоможе екстрено замінити магазинний мийний засіб

Щоб вікна і дзеркала довгий час радували вас чистотою і блиском, практично всі господині використовують для миття дорогі засоби.

Але якщо ви не бажаєте витрачатися на їх придбання, можна скористатися не менш ефективною заміною — саморобним мийним засобом на основі кукурудзяного крохмалю. Завдяки дрібним гранулам цей продукт може ідеально відполірувати скло. Також знадобиться білий оцет, антисептик на спирту, вода.

Як відмити вікна та дзеркала в будинку

Змішуємо по чверті склянки білого оцту і антисептика на спирті, додаємо до рідини, що вийшла, столову ложку кукурудзяного крохмалю і 2 склянки теплої води. Цей розчин переливаємо в пульверизатор. Розпилюємо на вікно, дзеркало або іншу скляну поверхню, після чого протираємо її м’якою тканиною або серветкою, зробленою з мікрофібри.

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