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Як розписати ручку, якщо засохла паста: викидати не доведеться

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Як легко розписати ручку
Як легко розписати ручку

Швидко полагодити кулькову ручку, що не пише, можна простими підручними засобами.

Часто буває, що нова кулькова ручка раптом перестає писати, хоча стержень у ній повний пасти. Причина проста — паста підсохла і застопорила кульку. Ваше завдання – змусити її рухатись.

Виправити ситуацію можна кількома способами. "Телеграф" поділиться з вами простими лайфхаками, як розписати ручку, тож викидати і купувати нову вам не доведеться.

Як змусити ручку писати: лайфхаки

  • Вогонь, тільки будьте з ним обережні, не доведіть до опіку чи пожежі! Якщо потримати кінчик стрижня над запаленим сірником або запальничкою, паста всередині прогріється і стане більш рідкою.
  • Вода також непогано впливає на суху пасту. Просто опустіть кінчик стержня в гарячу воду на 5 хвилин і спробуйте розписати ручку.
  • Спирт, або рідини, що його містять, допоможуть у випадку, якщо паста засохла по-справжньому. Обробіть кульку спиртом, горілкою або одеколоном, можна навіть крапнути рідину всередину стержня.
  • Тиск. Можна розкрутити ручку та натиснути на стержень з боку отвору. Так паста почне просуватися до кульки. Але будьте обережні, тому що кулька може вискочити, і паста розіллється.

Раніше "Телеграф" пропонував цікаві способи застосування зубочисток вдома не за прямим призначенням — вони напевно вам стануть у нагоді.

Теги:
#Ручка #Кулькова ручка #Лайфхак