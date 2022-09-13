Як розписати ручку, якщо засохла паста: викидати не доведеться

Швидко полагодити кулькову ручку, що не пише, можна простими підручними засобами.

Часто буває, що нова кулькова ручка раптом перестає писати, хоча стержень у ній повний пасти. Причина проста — паста підсохла і застопорила кульку. Ваше завдання – змусити її рухатись.

Виправити ситуацію можна кількома способами. "Телеграф" поділиться з вами простими лайфхаками, як розписати ручку, тож викидати і купувати нову вам не доведеться.

Як змусити ручку писати: лайфхаки

Вогонь , тільки будьте з ним обережні, не доведіть до опіку чи пожежі! Якщо потримати кінчик стрижня над запаленим сірником або запальничкою, паста всередині прогріється і стане більш рідкою.

, тільки будьте з ним обережні, не доведіть до опіку чи пожежі! Якщо потримати кінчик стрижня над запаленим сірником або запальничкою, паста всередині прогріється і стане більш рідкою. Вода також непогано впливає на суху пасту. Просто опустіть кінчик стержня в гарячу воду на 5 хвилин і спробуйте розписати ручку.

також непогано впливає на суху пасту. Просто опустіть кінчик стержня в гарячу воду на 5 хвилин і спробуйте розписати ручку. Спирт , або рідини, що його містять, допоможуть у випадку, якщо паста засохла по-справжньому. Обробіть кульку спиртом, горілкою або одеколоном, можна навіть крапнути рідину всередину стержня.

, або рідини, що його містять, допоможуть у випадку, якщо паста засохла по-справжньому. Обробіть кульку спиртом, горілкою або одеколоном, можна навіть крапнути рідину всередину стержня. Тиск. Можна розкрутити ручку та натиснути на стержень з боку отвору. Так паста почне просуватися до кульки. Але будьте обережні, тому що кулька може вискочити, і паста розіллється.

Раніше "Телеграф" пропонував цікаві способи застосування зубочисток вдома не за прямим призначенням — вони напевно вам стануть у нагоді.