Як легко прибрати запах у мікрохвильовці: проста хитрість з сіллю

Сипучі інгредієнти вбирають у себе всі неприємні аромати

Щоб позбавитися неприємного запаху в мікрохвильовій печі після розігріву деяких продуктів харчування, доводиться багато чого використати. І не завжди деякі способи будуть ефективними.

Однак є одна дієва хитрість. Як пише bb, достатньо мати під рукою звичайну сіль або харчову соду.

Як прибрати запах у мікрохвильовці

Ставимо всередину мікрохвильової печі блюдце з 2-3 ложками кухонної солі (соди) як мінімум на 2 години (а краще на ніч). Виявляється, сипучі інгредієнти вбирають у себе всі неприємні запахи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.

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