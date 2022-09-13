Кухонні ручки — накопичувачі бруду й бактерій: який простий засіб їх очистить

Дверцятам шаф на кухні завжди потрібно приділяти увагу, коли прибираєте

Прибирання на кухні це не тільки миття посуду та протирання поверхонь. Є одна область, яку багато хто з нас забуває регулярно прибирати. Ручки дверцят, яких маса в кухонній гарнітурі, легко пропустити, тому що видимого бруду там зазвичай немає. Хоча насправді це місце приховує масу бактерій.

Кухонні меблі – поверхня, до якої ми дуже часто торкаємося. І саме дверні ручки є найбільш "контактними", тому їм потрібне регулярне очищення. Підтримати гігієну можна навіть без агресивних хімічних відбілювачів чи дезінфекторів. Як пише видання Express, є один ефективний лайфхак, який вирішить проблему.

Щоб очистити ручки на кухні, візьміть: м’який миючий засіб, воду та звичайний оцет. Останній може здатися несподіваним засобом, хоча є дуже ефективним у прибиранні житла.

Лайфхак дуже простий. Що потрібно зробити :

Змішати теплу мильну воду з рівними частинами оцту в порожній пляшці з розпилювачем для легкого нанесення. Добре струсити та розпорошити безпосередньо на ручки шафи. Витерти зайву рідину чистою тканиною, бажано з мікрофібри, щоб видалити стійкі частинки.

Додамо, що такі матеріали, як мармур, граніт і кераміка, не можна чистити оцтом. Тоді як латунні ручки врятує суміш із харчової соди та лимонного соку, яка відновить блиск, не пошкодивши обробку.

Дерев’яні поверхні можна чистити краплею олії, доданої в розчин мила або оцту, щоб оживити обробку деревини. Добре підійдуть ароматичні ефірні олії або щось просте, наприклад, кокосова чи оливкова олія.

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