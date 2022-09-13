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Дивовижний лайфхак, який робить черствий хліб знову свіжим: все дуже просто (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Черствий хліб ще можна врятувати
Черствий хліб ще можна врятувати

Цей лайфхак дозволить вам більше ніколи не викидати хліб, який зачерствів

Щоби хліб довше залишався смачним, м’яким і свіжим, потрібно правильно його зберігати. І йдеться не про хлібницю чи холодильник. Але якщо все ж таки випічка зачерствіла, не поспішайте позбавлятися її. Один спритний трюк поверне хлібу смак і повітряність.

Про лайфхак, який "врятує" хліб, що зачерствів, пише видання Express. Простими діями можна "оживити" твердий коржик і знову використовувати у приготуванні страв. Вам знадобиться тільки вода та духова шафа.

Що потрібно зробити, щоб розм’якшити хліб:

  1. Спочатку візьміть свій буханець хліба і піднесіть під кран. Він має повністю просочитися водою.
  2. Тепер помістіть хліб у гарячу духовку, нагріту до 200 градусів, приблизно на п’ять хвилин. Для великих буханців потрібно трохи більше часу на вогні.

Готово! Хліб "воскрес" і готовий до вживання.

Відео з цим лайфхаком опублікував у TikTok шеф-кухар Трістан Уелч. Ролик став вірусним.

Є й інші способи оживити хліб. Наприклад, покласти його у фритюрницю і знову отримати гарячу та хрумку випічку. Але цей побутовий прилад є не на кожній кухні, на відміну від крана з водою з лайфхака вище.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати листя салату в холодильнику, щоб вони швидко не зав’яли.

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#Хліб #Лайфхак