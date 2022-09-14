Кока-кола не підійде: чому не можна чистити чайник газованими напоями

Гарний спосіб, але має свої нюанси.

За час користування чайника на ньому та в ньому утворюється наліт, що негативно позначається як на смаку води з нього, так і на зовнішньому вигляді посуду. Одним із найпоширеніших способів його очищення є використання кока-коли, проте такий метод не зовсім ефективний. Розповідаємо чому.

Як повідомляє Ukr.Media, подібний досить незвичайний спосіб можна використовувати для чищення чайників, проте варто пам’ятати, що він підходить не для всіх видів посуду. Наприклад, для чайника, що працює від мережі, така чистка не підходить. Однак це не все.

Давайте спочатку нагадаємо, як працює такий засіб — чайник наповнюють "Колою" або "Фантою", а потім доводять рідину до кипіння. Вважається, що від накипу не залишиться сліду. Однак багато домогосподарок забувають подивитися склад напою, де один із компонентів може зіпсувати чайник.

Мова про барвники. При подібній процедурі вони можуть назавжди змінити колір вашого улюбленого чайника.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо досвідчені господині додають у засіб для миття посуду соду. Незвичайний лайфхак допоможе відмити стійкий жир з тарілок.

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