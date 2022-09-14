Як зберігати хліб, щоб він не пліснявів: лайфхак французьких господарок

Є кілька помилок, які ми часто робимо при зберіганні хліба

Термін придатності багатьох продуктів залежить від того, як ми їх зберігаємо, той самий сир чи овочі. Не менш важливо приділити увагу хлібу. Якщо зберігати його неправильно, він швидко зачерствіє, а ще на ньому може утворитися цвіль.

Якщо ви не хочете викидати хліб, то важливо врахувати низку нюансів. Про лайфхак, завдяки якому хліб довше залишатиметься свіжим, пише видання Express. Головна річ, яка вам знадобиться, це бавовняний мішечок. Такий спосіб зберігання хліба вважається звичним у Франції.

Так, бавовняний мішок для хліба – надзвичайно популярний та екологічний спосіб зберігання цього продукту. Пакети для хліба, які стають все популярнішими, зберігають продукти в шафі ще свіжішими. Насправді мішки для хліба використовуються французькими господарками вже багато років. Овочі та фрукти також можна зберігати в бавовняних мішечках, щоб вони залишалися свіжими.

Як зберегти хліб свіжим

Крім використання бавовняної обгортки, дотримуйтесь інших правил зберігання хліба.

Не зберігайте його в пластиці, тому що він не дає випічці "дихати". Пластик може затримувати вологу в хлібі, створюючи умови, в яких цвіль процвітає. Використовуйте хлібницю. Класична хлібниця не просто так є основним кухонним атрибутом. Прохолодне та темне приміщення ідеально підходить для зберігання свіжого хліба. Уникайте світла. Світло сприяє цвілі. Зберігати буханець на сонячному столі — не найкраща ідея.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна "оживити" хліб, якщо він став надто твердим. Простий трюк урятує продукт і зробить придатним для вживання.