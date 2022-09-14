Дешеві засоби, які видалять жир з плити й усіх кухонних поверхонь: ефективніший лайфхак не знайти

Для прибирання кухні можна використовувати натуральні знежирювачі

Кухні доводиться прибирати частіше, ніж інші кімнати в будинку. Там можуть накопичуватися жир і бруд, у тому числі в духовках та на плиті. Готуєте ви сніданок або смажите вечерю, бризки жиру можуть легко потрапити на кухонні стільниці, стіни й шафи. На щастя, натуральні та недорогі засоби відмінно вирішать цю проблему.

Про лайфхаки, які допоможуть очистити всі кухонні поверхні від жиру, пише видання Express. Витрачати гроші на хімічні знежирювачі не доведеться, ефективною альтернативою стануть натуральні підручні компоненти. Серед них: звичайний оцет, апельсинова або лимонна олія.

Є кілька простих способів, які допоможуть видалити жир на кухні без зайвого клопоту. Так, фартух допоможе очистити апельсинова або лимонна олія — чудовий засіб для чищення і натуральний знежирювач. Що потрібно зробити:

Капніть кілька крапель олії прямо на поверхню плитки. Протріть вологою тканиною або губкою та чистою водою, щоб видалити жир і надати приміщенню свіжого запаху.

Оцет також може бути відмінним засобом видалення жирових плям. Рекомендується розбавляти розчин водою щонайменше на 50 відсотків, оскільки оцтова кислота може зіпсувати поверхню деяких плиток. Якщо у вас є стійкі плями, використовуйте оцет, але негайно промийте плитку свіжою чистою водою, щоб знизити рівень кислотності.

Ці ж лайфхаки чудово працюють і на поверхні пічки, яка також страждає від бризок жиру.

Раніше "Телеграф" розповідав, що величезна кількість мікробів накопичується на кухонних ручках. Підтримати гігієну можна навіть без агресивних хімічних відбілювачів чи дезінфекторів.