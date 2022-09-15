Чим помити вікна, щоб вони не забруднювалися цілий рік: хитрість японських домогосподарок

Подібний метод також підходить і для миття дзеркал.

Ідеально помити вікна без розлучень насправді можна, і зробити це навіть досить просто, важливо знати кілька хитрощів.

Як відзначає belnovosti, відмінний спосіб миття вікон "на цілий рік" знають японські домогосподарки. Завдяки одній простій маніпуляції чистота і блиск на вікнах і дзеркалах зберігатися надовго, а прибирання провести достатньо лише раз.

Як мити вікна, щоб вони довго залишалися чистими

Перше — важливо, щоб день миття вікон був похмурим, адже під прямими променями сонця мийні засоби швидко висихатимуть, а через це результат буде зовсім не той.

Після цього потрібно помити вікна водою з внутрішнього боку, а потім візьміть звичайний рідкий ополіскувач для волосся або навіть найдешевший бальзам, попередньо змішайте його з водою, а потім нанесіть на вікна. Зазначимо, що розлучень не буде, і навіть у будинку навіть з’явиться приємний запах.

Також, варто відзначити, що багато миють вікна водою з йоду. На літр рідини достатньо лише 5 крапель ліки.

Раніше "Телеграф" писав, чим натерти дзеркало у ванній кімнаті, щоб воно не запотіло. Для усунення проблеми є 3 корисні та перевірені лайфхаки.