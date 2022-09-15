Як краще зберігати томатну пасту, щоб вона не псувалася: хитрий лайфхак

Лише один інгредієнт допоможе надовго зберегти томатний соус свіжим і не зіпсованим.

Відкрили банку томатної пасти, взяли ложку або дві для приготування борщу, а решта продукту незабаром вкрилася неприємними цятками цвілі. І це незважаючи на те, що ви дбайливо відправили баночку до холодильника.

"Телеграф" поділиться з вами простим лайфхаком, що робити, щоб томатна паста зберігалася довше і не псувалася.

Купувати велику банку томатної пасти набагато вигідніше, ніж маленьку разову упаковку — так вона коштує дешевше. Але, на жаль, після відкриття швидше псується. Зате якщо знати, як правильно зберігати пасту, то ви без проблем розтягнете свої запаси на місяць і навіть довше.

Як зберегти томатну пасту: лайфхак

Перший крок : коли ви набрали потрібну кількість пасти, ложкою або лопаткою акуратно розрівняйте продукт, що залишився в банці, щоб прибрати всі ямки та гірки. Пам’ятайте: що менше площа дотику томатної пасти з повітрям, то повільніше вона псуватиметься.

: коли ви набрали потрібну кількість пасти, ложкою або лопаткою акуратно розрівняйте продукт, що залишився в банці, щоб прибрати всі ямки та гірки. Пам’ятайте: що менше площа дотику томатної пасти з повітрям, то повільніше вона псуватиметься. Другий крок : налийте в банку невелику кількість олії так, щоб вона покрила пасту, обмеживши до неї доступ повітря. Олія виступає своєрідним консервантом і зберігає продукт. Чим рівніша поверхня пасти, тим менше олії потрібно.

: налийте в банку невелику кількість олії так, щоб вона покрила пасту, обмеживши до неї доступ повітря. Олія виступає своєрідним консервантом і зберігає продукт. Чим рівніша поверхня пасти, тим менше олії потрібно. Третій крок: щільно закрийте кришку і поставте банку з пастою у холодильник. Таке зберігання довго не дасть соусу запліснівніти або засохнути.

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