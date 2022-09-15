Не тільки для їжі: які фрукти стануть у нагоді для прибирання в оселі

Замість хімії можна використовувати звичайні фрукти: як безпечно навести лад в оселі

Хочете, щоб ваше житло блищало чистотою, але при цьому без захвату ставитеся до побутової хімії? Існують чудові натуральні замінники агресивних речовин, які є абсолютно безпечними для організму, тому що вони їстівні.

За допомогою знайомих всім нам фруктів можна не лише насититися, а й упорядкувати дім, меблі, одяг. "Телеграф" поділиться з вами цікавими лайфхаками, які продукти можна використовувати замість миючих засобів.

Фрукти для прибирання та порядку в будинку

Грейпфрут допоможе вирішити проблему розводів, вапняного нальоту та плісняви у ванній або на кухні. Розріжте фрукт на дві половини, вмочіть кожну у сіль і обробіть цією імпровізованою мочалкою всі забруднені місця. Потім протріть вологою ганчіркою.

допоможе вирішити проблему розводів, вапняного нальоту та плісняви у ванній або на кухні. Розріжте фрукт на дві половини, вмочіть кожну у сіль і обробіть цією імпровізованою мочалкою всі забруднені місця. Потім протріть вологою ганчіркою. Банани , а точніше, їхня шкірка — це чудовий поліроль, який з успіхом застосовується для оновлення шкіряного взуття. Внутрішньою стороною шкірки можна натерти старе взуття до блиску. А ще шкірка бананів використовується для очищення та зволоження листя кімнатних рослин, наприклад, юкки або орхідей.

, а точніше, їхня шкірка — це чудовий поліроль, який з успіхом застосовується для оновлення шкіряного взуття. Внутрішньою стороною шкірки можна натерти старе взуття до блиску. А ще шкірка бананів використовується для очищення та зволоження листя кімнатних рослин, наприклад, юкки або орхідей. Лимон – лідер серед засобів для чищення й улюбленець багатьох господинь. Лимонний сік гарно роз’їдає жир, надаючи блиску ванної та раковині. За допомогою лимона можна очистити чайник від накипу, а також духовку, мікрохвильову піч, обробні дошки, а ще освітлити пожовклі пластикові поверхні.

– лідер серед засобів для чищення й улюбленець багатьох господинь. Лимонний сік гарно роз’їдає жир, надаючи блиску ванної та раковині. За допомогою лимона можна очистити чайник від накипу, а також духовку, мікрохвильову піч, обробні дошки, а ще освітлити пожовклі пластикові поверхні. Лайм також використовується для дезінфекції та чищення кухонної техніки, причому разом із шкіркою. А ще цей фрукт бореться з неприємними запахами у холодильнику.

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