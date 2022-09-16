Головне — швидко діяти: як вивести пляму від олії за допомогою підручних засобів

Забудьте про метод "замочити в гарячій воді" — він тільки псує тканину.

Пляма від соняшникової олії перестане бути проблемою, якщо знати кілька лайфхаків, як її вивести. Більш того, такі знання допоможуть відіпрати практично будь-яку пляму. Головне пам’ятайте, чим раніше ви почнете з такими плямами боротися, тим швидше ви їх переможете.

Попри те, що жирні плями досить складно вивести, зробити це можливо, а якщо й поквапитися, то це буде дуже швидко і просто, повідомляє prostoway. Які способи краще використовувати, щоб усунути подібну проблему і при цьому не зіпсувати свої речі читайте далі.

Як вивести пляму від олії

Господарське мило і содовий розчин — засіб, який добре справляється зі свіжими плямами. Спочатку посипте забруднене місце содою, а потім виперіть тканину господарським милом.

Крохмаль і сіль — насипте трохи крохмалю на пляму, накрийте чистою тканиною і проведіть теплою праскою. Те саме можна пробувати з сіллю. Зазначимо, що якщо пляма не вивелась з першого разу, повторіть маніпуляцію стільки разів, поки результату не буде досягнуто, при цьому щоразу беріть нову, свіжу щіпку засобу.

— насипте трохи крохмалю на пляму, накрийте чистою тканиною і проведіть теплою праскою. Те саме можна пробувати з сіллю. Зазначимо, що якщо пляма не вивелась з першого разу, повторіть маніпуляцію стільки разів, поки результату не буде досягнуто, при цьому щоразу беріть нову, свіжу щіпку засобу. Оцет, що миє для посуду та гірчичний порошок – засіб для кольорових тканин. Змішайте всі інгредієнти до пастоподібного стану та нанесіть на пляму.

– засіб для кольорових тканин. Змішайте всі інгредієнти до пастоподібного стану та нанесіть на пляму. Гліцерин його потрібно використовувати для обробки делікатних тканин. Засіб нанесіть на пляму, дайте трохи "попрацювати", а потім змийте. Якщо не спрацювало з першого разу, розведіть гліцерин з нашатирним спиртом і спробуйте ще раз.

Раніше "Телеграф" писав, що досвідчені господині також використовують оцет під час прання. Цей продукт не тільки входить до складу саморобного кондиціонера для білизни, а й забезпечить приємний запах випраним речам.