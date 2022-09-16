Чищення духовки без зайвого клопоту: для цього дієвого лайфхака потрібен лише 1 простий продукт

Щоб духовка завжди сяяла від чистоти, потрібно знати кілька важливих моментів

Духові печі є одним з найчастіше використовуваних приладів на кухні, проте багато людей відкладають їхнє чищення на довгий час. Хоча є простий трихвилинний метод, який зробить так, щоб духовка блищала цілий рік.

Як пише видання Express, духовку слід чистити якнайчастіше, в ідеалі — щоразу після використання. Якщо провести чистку "по-свіжому" не вдалося, то на допомогу прийде лайфхак з дешевим підручним засобом — харчовою содою.

Якщо в духовці накопичилися плями від жиру та залишки їжі, що пригоріла, переверніть простий трюк. Харчова сода роз’їсть усі відкладення буквально за ніч. Продукт відомий багатоцільовою дією для чищення, а також може боротися з пригорілим жиром в духовці. Що потрібно робити:

Наповніть ємність окропом і залиште у духовці на 30 хвилин. Змішайте одну столову ложку рідкого мийного засобу та одну столову ложку харчової соди і нанесіть суміш на дверцята духовки. Ви побачите, що забруднення відразу почнуть зникати. Візьміть зім’яту фольгу і протріть нею всі двері. Деко замочіть на ніч у гарячій мильній воді. Після цього протріть фольгою, як описано вище.

Рекомендується протирати духовку ганчіркою і невеликою кількістю рідини для миття посуду відразу після вимкнення. Потрібно чистити, поки піч тепла, щоб не дати бруду накопичитися. Засіб для миття посуду чудово справляється з жиром у духовці, а чищення займає від сили 3 хвилини. Лише змішайте мийний засіб і гарячу воду, а потім розпорошіть на поверхню.

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