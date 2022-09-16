Як зберігати авокадо, щоби воно швидше дозріло: дуже простий лайфхак

Якщо ви купили ще твердий авокадо, то є спосіб прискорити його дозрівання

Фрукти й овочі часто псуються до того, як ви встигаєте їх з’їсти, але є способи обійти цю проблему. Щоб заощадити гроші та уникнути харчових відходів, варто спробувати правильно зберігати продукти, щоби вони прослужили довше. Нюанси зберігання є і для такого популярного продукту як авокадо.

Як пише видання Express, якщо авокадо не зовсім стиглий, виправити це можна за допомогою одного елементарного лайфхака. Лише зберігайте авокадо поряд з двома видами фруктів, і тоді воно швидше дозріє.

Плодовий фрукт авокадо дуже корисний та смачний, інгредієнт багатьох страв. Але знайти ідеально стиглий авокадо іноді непросто. Але не біда, якщо ви купили твердий авокадо, він може дозріти і в домашніх умовах.

Експерти рекомендують покласти авокадо поруч із бананом, щоб воно швидше дозріло. Цей зручний трюк добре працює, тому що банани виробляють етилен – речовина, необхідна для дозрівання авокадо. Яблука також можна використовувати замість бананів, оскільки вони виробляють ту ж хімічну речовину.

Також "Телеграф" розповідав, що прискорити процес дозрівання авокадо можна й іншим способом. Все, що знадобиться для лайфхака, авокадо та мікрохвильова піч.

Як раніше повідомлялося, при зберіганні свіжого соку також необхідно врахувати ряд нюансів. Завдяки простим правилам соки надовго збережуть свій смак, колір, якість та користь.