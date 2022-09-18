Чому не можна зберігати сир у морозилці: помилки, яких припускається кожна друга господиня

Існує кілька "правил", які допоможуть продовжити "життя" сиру у холодильнику.

Сир, особливо хороший, — це задоволення не з дешевих, тому купуючи його, зовсім не хочеться викидати шматочок буквально через пару днів через те, що він зіпсувався. А так, на жаль, буває і досить часто. Виною тому є неправильне зберігання продукту в холодильнику. Що ж робити, щоб зберегти свіжість сиру якнайдовше — читайте далі.

Часто сир розміщують на дверцятах холодильника, або ж на верхній полиці, проте так робити категорично не варто, пише prostoway. Особливо, якщо ви не хочете, щоб продукт швидко зіпсувався.

Також найпоширенішим місцем для зберігання сиру є морозилка. Так, непоганий варіант, якщо ви плануєте використовувати продукт для приготування піци, соусів або пасти, а на нарізку заморожений сир зовсім не піде. Річ у тім, що при заморожуванні продукт втрачає свої смакові властивості.

Крім цього, забудьте про зберігання сиру в поліетиленовому пакеті. У такій "тарі" продукт зовсім не дихає, через що швидко псується. Пакети краще замінити на пергаментний папір.

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