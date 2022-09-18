Лайфхак, як ідеально та швидко нарізати часник: цей спосіб вас здивує (відео)

Після цього трюку ви перестанете різати часник так, як раніше

Багато овочів і фруктів ми можемо довго і трудомістко нарізати, вирівнюючи шматочки і обрізаючи зайве, хоча є способи зробити це набагато простіше. Як і цибулю, яка легко "перетворюється" на рівні кубики завдяки елементарному лайфхаку, можна набагато швидше подрібнити часник.

Про лайфхак з нарізки часнику пише видання Express. Спосіб може здатися незвичайним, але в його ефективності сумніватися не варто. Шеф-кухар показав, за його словами, нереальний трюк для подрібнення часнику.

Так, ролик французького шеф-кухаря Карла під ніком @carl.is.cooking у TikTok став вірусним і набирає мільйони переглядів. Коментатори просто шоковані, адже секрет кулінара досить простий. У відео шеф-кухар показує, як нарізає часник. Тільки робить не так, як ми зазвичай звикли, а використовує тильний бік ножа. Дивно, але трюк спрацював – часник був швидко порізаний без зайвих зусиль. Такий елементарний спосіб нарізки часнику особливо стане в нагоді тим, у кого немає так званої часникодавки (преса для часнику).

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