Забруднення тануть на очах: як відмити мікрохвильову піч звичайними вологими серветками

Ефективний метод, який допоможе заощадити чимало часу на прибиранні.

Мікрохвильова піч — це один із найпопулярніших побутових приладів, які взагалі є у квартирі. Цілком логічно, що через це техніка стає брудною, тому її потрібно періодично чистити. А щоб полегшити собі "життя" можна скористатися ефективними лайфхаками та хитрощами, які впораються із брудом за лічені хвилини без особливих зусиль.

Наприклад, позбутися жиру та інших забруднень у мікрохвильовій печі можуть допомогти звичайні вологі серветки, пише belnovosti. Про цей спосіб мало хто знає, але він дивує своєю ефективністю.

Як відмити мікрохвильову піч вологими серветками

Візьміть дві-три вологі серветки та покладіть їх на дно мікрохвильової печі.

За будь-якої потужності "розігрійте" серветки протягом 30 секунд. Важливо! Серветки мають бути у складеному вигляді.

Дочекайтеся, щоб серветки охолонули і обробіть поверхню мікрохвильової печі за їх допомогою.

Раніше "Телеграф" писав, які продукти не варто розігрівати у мікрохвильовій печі, адже так вони зіпсуються.