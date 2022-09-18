Неприємні запахи і жирний наліт зникнуть: як очистити мікрохвильову піч за допомогою 1 дешевого засобу

Мікрохвильовку потрібно мити також часто, як її використовуєте

У мікрохвильовій печі з часом накопичуються брудні відкладення та жирові плями. А через те, що ми розігріваємо там різну їжу, запахи змішуються і можуть пахнути неприємно. Очистити мікрохвильову піч на кухні можна навіть без дорогої хімії.

Як пише видання Express, прибрати жир і інший бруд із мікрохвильової печі допоможе один лайфхак. Він же й вилучить неприємний душок. Все, що вам потрібно, вже є у вашій кухонній шафі — це звичайнісінький оцет.

Цей простий засіб дуже зручний у прибиранні будинку. Розпилення розведеного розчину оцту допоможе запобігти утворенню плям, бруду та кіптяви. Оцет ефективний і у випадку з пліснявою та вапняним нальотом. Зазвичай чищення мікрохвильової печі не найлегший процес, але оцет може значно полегшити це завдання.

Щоб очистити мікрохвильову піч за допомогою оцту, виконайте такі кроки:

У ємність, придатну для використання в мікрохвильовій печі, налийте півсклянки оцту та одну склянку води. Покладіть у мікрохвильову піч і поставте на сильний вогонь на п’ять хвилин. Нехай постоїть у мікрохвильовій печі, поки остигає. Після цього ви можете легко протерти внутрішню частину мікрохвильової печі та будь-які застарілі запахи повинні зникнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою якого підручного засобу можна без зайвого клопоту очистити духовку. Засіб впорається навіть із жиром та залишками їжі, які пригоріли.