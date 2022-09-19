Дешева та безпечна заміна засобам для миття посуду: всі інгредієнти завжди є на кожній кухні

Брудний посуд можна мити не лише спеціальними засобами, а й продуктами, які завжди під рукою.

Багато мийних засобів — досить агресивні для шкіри, тому багато домогосподарок шукають альтернативні варіанти засобів для миття посуду, щоб не зіпсувати собі руки. Ну і звісно ж економія. Навіщо купувати дорогий засіб, якщо на вашій кухні є кілька продуктів, які набагато дешевші, але не менш ефективні. Що це за продукти читайте далі.

Знайти заміну гелям та порошкам дуже просто, пише belnovosti. Для цього потрібно просто пробігтися своєю кухнею і зібрати потрібні продукти. Як мінімум один із них — точно знайдеться.

Чим замінити мийний засіб для посуду

Як одну з альтернатив засобу для миття посуду можна використовувати гірчичний порошок, але в жодному разі не гірчичну пасту.

Друга альтернатива — сік лимона .

. Також помити тарілки можна за допомогою господарського мила .

. Ну і, звичайно ж, харчова сода — засіб, який 100% є на кожній кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відчистити нержавіючий посуд за допомогою корвалолу. Цей спосіб чищення посуду не такий популярний, але дуже ефективний.