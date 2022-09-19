Як збирати буряки, щоб підготувати їх до довгого зберігання: поради дачникам

Виберіть підходящий час та погоду для збирання врожаю буряка, а потім правильно підготуйте його до зберігання.

Виростили багатий урожай буряків? Тепер важливо його правильно та вчасно зібрати, щоб відправити на зберігання на всю зиму

"Телеграф" розповість, як і коли слід зайнятися збиранням врожаю буряків. Так ви нічого не пропустите, а ваші коренеплоди довго не втратить якості, свіжості та соковитості.

Коли потрібно копати буряки

Час збирання буряків залежить від погоди. Встигнути зібрати врожай слід до перших морозів, інакше підморожені коренеплоди не пролежать довго.

Збирати буряки бажано в суху погоду. Але земля при цьому не має бути пересушена, щоб коренеплоди було легше висмикувати, а також щоб вони довго залишалися соковитими.

Полив грядок припиняють приблизно за два тижні до збирання врожаю. А от якщо намічається дощова погода, то зі збиранням краще поквапитися.

Як правильно збирати буряки

Буряки на грядках підкопують вилами чи лопатою, намагаючись не зашкодити коренеплоди.

Бадилля потрібно обрізати, залишивши близько 1,5-2 см і хвостик.

Після збору буряк має просохнути 2-3 години.

А ось мити коренеплоди не потрібно, достатньо струсити бруд.

Не пошкодіть шкірку і не стукайте сильно, інакше буряк у місцях удару почне гнити.

Важливо перед зберіганням перебрати буряки, видаляючи пошкоджені та підгнили коренеплоди.

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