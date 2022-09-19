Як прибрати сліди праски на тканині: ТОП-5 лайфхаків

Якщо ви не пропалили річ наскрізь, її можна спробувати реанімувати.

Плями на одязі з’являються не лише від фруктів та ягід. Інколи з улюбленою блузкою або брюками може статися прикра неприємність через праску.

Прасуєте білизну, і раптом на речі відбився темний слід від праски? Мабуть, ви вибрали занадто високу температуру або підошва праски була забруднена. Не хвилюйтеся, найчастіше ситуацію можна виправити.

Як прибрати сліди праски: лайфхаки

Розведіть 1 ч. ложку перекису водню в половині склянки води, влийте дві краплі 10%-го нашатирного спирту. Обробіть розчином проблемну пляму і прополощіть річ у прохолодній воді. Оцет може допомогти, якщо пляма утворилася на темній натуральній тканині. Його розводять у воді із розрахунку 1:4. Потім цим розчином змочують тканину і прасують через неї зіпсовану річ у режимі відпарювання. Якщо після висихання пляма залишилася, процедуру повторюють. За допомогою борної кислоти реанімують світлі натуральні тканини. Рясно змоченою серветкою обробляють проблемну пляму, а потім перуть річ. Лимонний сік має властивість освітлювати та може врятувати світлу тканину. Змішайте 2 ст. ложки свіжого лимонного соку з дрібною сіллю і нанесіть кашку на пляму від праски. Потримайте кілька хвилин, а потім прополощіть тканину. Прання господарським милом може врятувати як світлі, так кольорові та темні речі. Добре намильте тканину господарським милом, залиште на кілька хвилин, а потім прополощіть.

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