Навіщо натирати каструлі та сковорідки цибулею перед миттям: результат вас приємно здивує

Миючий засіб можна легко замінити на підручні засоби.

Очистити брудний посуд від нагару і при цьому не використовувати будь-які мийні засоби — цілком можливо, якщо знати кілька досить ефективних лайфхаків. Мало хто знає, але чудово спрощують процес миття посуду — чайні пакетики, а також цибулю. Як саме читайте далі.

Як повідомляє prostoway, багато домогосподарок навіть не здогадуються, наскільки ефективний при митті посуду овоч, від якого всі плачуть. Тому перш ніж заливати брудні каструлі та сковорідки різною хімією, згадайте про цибулю, і спробуйте цей лайфхак.

Як відмити каструлі та сковорідки від нагару цибулею

Виявляється, цибуля дуже добре справляється з нагаром на металевому посуді і видаляє специфічний запах. Натріть брудну поверхню половинкою цибулини, дайте їй постояти, а потім змийте все звичайним способом. Результат не забариться.

Також цибуля — чудовий помічник для того, щоб відмити грати від гриля. Ще гарячі грати протріть половинкою цибулі і можна продовжувати "роботу" з грилем.

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